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Sarıyer'de sabaha karşı tekne çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıyer'de sabaha karşı tekne çaldılar

Sarıyer'de hırsızlar gece saatlerinde iskeleye bağlı bir teknenin ipini çözerek çaldı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sarıyer'de hırsızlar gece saatlerinde iskeleye bağlı bir teknenin ipini çözerek çaldı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 7 Temmuz Perşembe günü saat 05.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Eski İskele'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iskeleye gelen şahıslar, bağlı teknelerden birine girerek, ipini çözdü. Şahıslar, iskeleden ayırdıkları tekneyle kısa sürede oradan ayrıldı. Zanlıların tekneyle ayrıldıkları o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Dışarıdan geliyorlar, burada hırsızlık yapıyorlar"

Daha önceden aynı yerde teknesi soyulan Osman Erol "Önceden benim de 2-3 kere tekneme girdiler, ne var ne yok götürdüler, her şeyi soydular. Şikayet ettiğimiz halde kimse ilgilenmedi. Burada hırsızlık olayları aldı başını gidiyor. Dışarıdan geliyorlar, burada hırsızlık yapıyorlar. Dışarıdan da bazen küçük tekneler gelir, buraya bağlarlar. Onları da çalıyorlar. Buranın yerlisinin huzuru kaçtı. Bu sene benim iki kere tekneme girdiler. Benim kilitlerimi, malzemelerimi, kurşunlarımı aldılar. Hırsızlığı gece saatlerinde yapıyorlar" şeklinde konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükdere Sarıyer 3. Sayfa Haberler

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