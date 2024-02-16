Sapanca'da yabancı uyruklu işçi ölü bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde taş duvar işçiliği yapan 42 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, odasında arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Rüstempaşa Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Adil İsmayılov (42), aynı dairede kalan arkadaşları tarafından odasında hareketsiz şekilde bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmayılov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İsmayılov'un cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başttı. - SAKARYA