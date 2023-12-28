Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi İpekyol Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda yaşandı. İddiaya göre, seyir halinde olan 63 AES 841 plakalı mısır yüklü kamyon, 63 ADP 798 plakalı hafif ticari araca çarptı. Olayda 63 ABG 272 plakalı çekici de 63 ADP 798 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA