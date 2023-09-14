Şanlıurfa'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese baskın düzenledi ve uyuşturucu satıcısı A.A.'yı suçüstü yakaladı. Şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir uyuşturucu satıcısı polis tarafından suçüstü yakalandı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Kurtuluş Mahallesinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese bakın yaptı. Ekipler, uyuşturucu satıcısı A.A.'yı suçüstü yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA