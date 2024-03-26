Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise uyuşturucu ve elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kaçakçılara yönelik il merkezi, Birecik ve Hilvan ilçelerinde operasyon düzenledi. Dürbün, Yaren, Sebat ve Yürek isimli hassas burunlu köpeklerin katılımıyla yapılan çalışmada 8 ayrı şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda 779 gram esrar maddesi, 502 gram toz esrar maddesi ve 189 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan, 6 kişi hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak Bulundurmak Kabul Etmek suçundan, 1 kişi hakkında ise Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli? Salih Çiçek kimdir? CHP Malatya Kale Belediye Başkan Adayı Salih Çiçek Kaç yaşında, nereli? Kamil Kaval kimdir? Zafer Partisi Düzce- Akçakoca Belediye Başkan adayı Kamil Kaval kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title