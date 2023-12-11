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Şanlıurfa'da Kumar Oynatılan İş Yerine Polis Baskını

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Şanlıurfa'da daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yerinde polis, farklı kapı oyununu bozarak tombala oynatıldığını tespit etti. İş yeri sahibi gözaltına alınırken, içerde bulunan kişilere idari para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iş yerine sivil kıyafetle giren polis, iş yeri sahibinin farklı kapı oyununu bozdu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle kapısına mühür vurulan bir iş yerinde yeniden kumar oynatıldığını belirledi. İş yerinin bulunduğu Atatürk Bulvarı'ndaki pasaja giden ekipler, kapının mühürlü olduğunu gözlemledi. Bir süre etrafı inceleyen polisler, başka bir kapıdan içeri girildiğini tespit etti. Vatandaş kılığında iş yerine giren polisler, içeride tombala oynatıldığını belirledi. İş yeri sahibi Halil S.'yi gözaltına alan ekipler tombala oynatılmakta kullanılan 1 adet televizyon, 1 adet kamera, 1 adet içerisinde topların bulunduğu tombala makinesi, 100 adet plastik pul, 100 adet tombala kartı ve 1 adet aspiratör salyangoza el koydu.

İşyeri sahibi emniyete götürülürken içerde bulunan şahıslara toplam 28 bin 385 Türk Lirası idari para cezası kesildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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