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Şanlıurfa'da Kayıp Gencin Cansız Bedeni Bulundu

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç, sulama kanalında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da 4 gündür kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni, sulama kanalında bulundu.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Şeyhçoban Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle yakınlarından geçen sulama kanalında hareketsiz duran kişiyi görenler, 112 Acil Servis merkezine haber verdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, sudan çıkarılan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan Yusuf Felhan'a (25) ait olduğunu belirledi. Cenaze inceleme sonrası otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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