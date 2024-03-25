Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa – Gaziantep kara yolunun Suruç ilçesine bağlı Yolboyu kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, kontrolden çıkan Hasan Doğan'ın (40) kullandığı 46 EK 282 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kasım H.'nin kullandığı 63 ZP 918 plakalı beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil parçalara ayrılırken devrilerek sürüklenen beton mikseri ise karşı yönden gelen Osman Y.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Kazada toplam beton mikseri sürücüsü ile kontrolden çıkarak çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Hasan Doğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı kameraya yansıdı

Yaşanan feci kaza yol kenarındaki bir işyerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin beton mikserine çarptığı, devrilen beton mikserinin ise kayarak kaza nedeniyle yavaşlamasına rağmen duramayan otomobile çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA