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Şanlıurfa'da Düğünde Rastgele Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir düğünde havaya rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçe merkezinde yaşandı. Bir düğünde silah silah seslerinin duyulması üzerine asayiş polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler, H.S. isimli şüphelinin havaya rastgele ateş ettiğini tespit etti. 1 adet tabanca, 2 şarjör ve 33 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.S. emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ceylanpınar Şanlıurfa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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