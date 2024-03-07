Şanlıurfa'da Düğünde Rastgele Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir düğünde havaya rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçe merkezinde yaşandı. Bir düğünde silah silah seslerinin duyulması üzerine asayiş polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler, H.S. isimli şüphelinin havaya rastgele ateş ettiğini tespit etti. 1 adet tabanca, 2 şarjör ve 33 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.S. emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA