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Şanlıurfa'da dere suyuna kapılan çocuğun arama çalışmaları devam ediyor

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılan 4 kişiden kurtarılamayan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bölgede inek otlatan Şemse D., Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut K., şiddetli bir şekilde akan Cırcıp deresinin kenarında oynarken suya düştü. Akıntıya kapılanlar, derenin ortasındaki sığ bir yerde durmayı başardı. Çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı şahıslar ile onların yanına gitmeye çalışan Davut K.'nin annesi Şadiye K. akıntıya kapıldı. Kadın ile 2 kız çevredekiler tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki çocuk ise gözden kayboldu.

Arama çalışmaları devam ediyor

Yaşanan olay sonrası bölgeye AFAD, sualtı arama ve tarama ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, çocuğu bulmak için dere içerisinde ve çevresinde arama yaptı. Aramalar ikinci gününde de devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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