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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölen kardeşlere ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölen kardeşlere ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silahla vurulan iki kardeşin kanlar içerisinde yerde yattığı görüldü.

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölen kardeşlere ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silahla vurulan iki kardeşin kanlar içerisinde yerde yattığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Harran ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Öztürk (26) ile bir süre önce soyadını değiştirdiği belirtilen kardeşi İzzetin Emirsoy (23) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ali ve İzzetin kardeşler kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İki kardeşin cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Harran Olaylar Şiddet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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