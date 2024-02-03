Samsunspor-Galatasaray Maçında Taraftarlara Yasa Dışı Bahis ve SİBERAY Hakkında Bilgilendirme

Samsunspor- Galatasaray maçında taraftarlar, yasa dışı bahis ve SİBERAY hakkında bilgilendirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce SİBERAY programı kapsamında Samsunspor ve Galatasaray müsabakasında Galatasaraylı futbolculara saha içerisinde "Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart" ibareli pankart açtırıldı. Stadyum çevresi ve seyirci giriş kapılarına yasa dışı bahis ve SİBERAY konulu afişler asıldı. Stadyuma gelen taraftarlara "yasa dışı bahis ve SİBERAY" konulu el broşürü dağıtıldı. Tribün girişlerinde yasa dışı bahis ve güvenli internet kullanımı ile ilgili olarak bilgilendirilme yapıldı. Stadyumda anons sistemi aracılığıyla duyuru ve SİBERAY projesi kapsamında maç spikeri tarafından bilgilendirici metin okundu ve 31 bin 500 kişiye ulaşıldı. - SAMSUN