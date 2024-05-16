Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Hükümlü Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden hakkında 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yine uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde M.B.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 1,68 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B.'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.B., Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN