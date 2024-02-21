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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alındı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi ve kişi gözaltına alındı.

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından E.K. 'nin ikametinde yapılan aramada, 61 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. E.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çarşamba Samsun Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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