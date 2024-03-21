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Samsun'da tanker ile otomobilin çarptığı kazada 1 kişi yakalandı

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Samsun'da tanker ile otomobilin çarptığı kazada 1 kişi yakalandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydahmet Kukuş idaresindeki 55 ZC 131 plakalı tanker, kavşakta yola çıkan Mehmet Karaoğlan yönetimindeki 19 FL 012 otomobile arkadan çarpıp makasladı. Kaza otomobilde bulunan Rahime Karaoğlan yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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