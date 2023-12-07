Samsun'da şüpheli araçlarda uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde polis uygulama noktasında yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Samsun'da uygulama noktasında şüpheli araçlar üzerinde arama yapan polis, radar tespit cihazı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent ilçesi Liman Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında şüpheli araçlar üzerinde arama yapan Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet radar tespit cihazı, 1 gram kenevir tohumu, 2.1 gram esrarlı sigara, 8.8 gram esrar ve 1 adet sarma kağıdı ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN