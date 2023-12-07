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Samsun'da şüpheli araçlarda uyuşturucu ele geçirildi

7 Aralık 2023 16:37 Son Güncelleme: 16:39 Abone Ol

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis uygulama noktasında yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.