Samsun'da Şok Asayiş ve NARVAS Uygulaması: Radar ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde şok asayiş ve NARVAS uygulaması yapıldı. Uygulamada radar tespit cihazı ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şok asayiş ve NARVAS uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde 2 adet radar tespit cihazı, 1,5 gr skunk narkotik madde, 1 adet çarşaf diye tabir edilen sarma kağıdı ele geçirildi. 2 şahsa 5607 SKM'den tahkikat başlatılırken, 1 şahsa TCK 191'den adli tahkikat başlatıldı, 3 araca 26 bin 664 TL trafik cezası uygulandı. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Samsun-Sinop karayolunda son günlerde yapılan uygulamalarda 30 adet radar tespit cihazının ele geçirildiği, uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN