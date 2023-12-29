Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla ateş açan saldırgan kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ile Volkan Şahinal ve F.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. silahla ateş açarak Volkan Şahinal ve F.Ş.'yi vurup kaçtı. Yaralılar, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Volkan Şahinal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Volkan Şahinal'ın Sarıhasan Mahallesi Muhtarı Gürsel Şahinal'ın oğlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN