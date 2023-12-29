Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ile Volkan Şahinal ve F.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. silahla ateş açarak Volkan Şahinal ve F.Ş.'yi vurup kaçtı. Yaralılar, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Volkan Şahinal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Volkan Şahinal'ın Sarıhasan Mahallesi Muhtarı Gürsel Şahinal'ın oğlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN