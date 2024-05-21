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Samsun'da silah ve mühimmat operasyonu

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından silah ve mühimmat operasyonu düzenlendi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırma neticesinde, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurdukları tespit edilen M.G., B.K., S.U., C.İ., ve F.Ç. isimli şahısların adreslerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Çarşamba Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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