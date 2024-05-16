Samsun'da plakasız ve eksik evraklı 79 motosiklet toplandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde plakasız ve eksik evraklı 79 motosiklet, trafik ekipleri tarafından toplandı.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, son günlerde ilçe merkezinde yaptıkları uygulamalarda 79 tescilsiz motosikleti toplayarak çekici ile otoparka çektirdi. Yapılan uygulamada ekipler, motosiklet sürücülerine kask kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN