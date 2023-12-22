Samsun'da otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada otomobil takla attı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi OMÜ yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahan Nihat K. idaresindeki 55 AYL 05 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla ÖMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN