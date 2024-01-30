Samsun'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan G. idaresindeki 06 TUE 03 plakalı otomobil, Gülağa Cenikli yönetimindeki 55 ANF 439 otomobile sol arka yan kısmından çarptı. Kazada Nermin C. ve Gülağa C. (8) yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN