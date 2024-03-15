Samsun'da Motor Yedek Parçası Dolandırıcılığına Hapis Cezası

Samsun'da motor yedek parçası ilanı verip dolandırıcılık yapan bir kişi yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden Burak S., internetten motor yedek parçası ilanı veren Ferhat Y. ile telefonla irtibata geçip verilen banka hesabına 2 bin lira para gönderdi. Ancak yedek parça kendisine gönderilmeyen Burak S., dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ferhat Y.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, Ferhat Y.'yi 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 3 bin 320 lira adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN