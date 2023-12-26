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Samsun'da Lastiği Patlayan Özel Halk Otobüsü Kaza Yaptı

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Samsun'un Canik ilçesinde lastiği patlayan özel halk otobüsü refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.

Samsun'da lastiği patlayan özel halk otobüsünün refüje çıktığı kazada 1 yolcu yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinden Samsun'a yolcu taşıyan Salim Akçay idaresindeki 55 RT 078 plakalı özel halk otobüsü ön sol lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp refüje girdi. Kazada midibüste bulunan yolculardan Nejla Çakır (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Midibüste 27 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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