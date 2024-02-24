Samsun'da hapis cezası bulunan kişi jandarma tarafından yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde, hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan S.U. saklandığı evinde yakalandı. Gözaktına alınarak Çarşamba Adliyesine sevk edilen S.U. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN