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Samsun'da eşiyle tartışan şahıs kendini bıçakladı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çift arasında çıkan tartışmada kadın kendini kolundan bıçakladı. Kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da eşiyle arasında çıkan tartışmada kendini kolundan bıçaklayan şahıs hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu N.K. (30) ile eşi E.A. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.A., kendini kolundan bıçakladı. E.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşiyle daha önce arasında tartışma çıktığı için cezaevinde yattığını ve kimseye kendini ifade edemediğini belirten E.A., kimseye zarar vermek istemediği için kendisine zarar verdiğini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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