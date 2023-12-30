Samsun'da 'çakar' kullanan kişiye idari para cezası

Samsun'da aracında 'çakar' tespit edilen bir kişiye 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Samsun'da huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçlularla mücadele, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla 29 Aralık tarihinde gerçekleştirilen uygulamada 0,8 gram uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirilerek, yakalanan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Durdurulan bir araçta ise 'çakar' diye tabir edilen, mevzuata aykırı sesli ve ışıklı cihaz tespit edilerek araç sahibine 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı. Araçta bulunan cihaz da söktürüldü. - SAMSUN