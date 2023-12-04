Samsun'da polis tarafından Kasım ayında 34 bin 715 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, bin 197 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Samsun'da 34 Bin Araç ve Sürücüsüne İşlem Yapıldı, Bin 197 Araç Trafikten Men Edildi

Samsun'da polis tarafından Kasım ayında 34 bin 715 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, bin 197 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce 1 Kasım-30 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerin detayları Samsun Valiliği tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

1 ayda bin 197 araç trafikten men edildi

Valilikten konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Suç türleri açısından; kasten öldürme suçundan 3 şahıs, dolandırıcılık suçundan 29 şahıs, hırsızlık suçundan 45 şahıs, yağma suçundan 7 şahıs, cinsel suçlardan 5 şahsında aralarında bulunduğu toplam 712 aranan şahıs yakalanmıştır. Ayrıca ceza süreleri açısından; yakalanan şahıslar arasında 5-10 yıl arası kesinleşmiş cezası bulunan 4 şahıs, 10-20 yıl arası kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahıs, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs bulunmaktadır. 34 bin 715 araç ve sürücüsüne işlem yapılmış, bin 197 araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 8 bin 953 kişiye trafik eğitimi verilmiştir" denildi.

Ele geçirilen suç unsurları kapsamında yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"161 adet ruhsatsız tabanca-50 adet kuru sıkı tabanca, 79 adet av tüfeği, 21 adet şarjör, 66 adet silah aksamı, 2 bin 977 adet çeşitli çaplarda fişek, 917 adet kesici alet, 1 kilo 182,58 gram esrar, 46 bin 315 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap), 13 kilo 589,08 gram metamfetamin, 115,51 gram kokain, 580,3 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 99 adet ecstasy hap, 15 kök kenevir, 1 adet esrar maddesi bulunan sigara, 1,5 gram eroin, 3 bin 902 gram skunk, 113 adet emtia, 64 kilogram tütün, 21 litre etil alkol, 92,3 litre kaçak içki, 269 bin 200 adet boş makaron, 53 bin 440 adet dolu makaron, 86 bin 537 litre motorin, 148 adet elektronik sigara, 3 adet sigara sarma makinesi, bin 270 paket sigara, 1 adet muşta, 2 bin 954 adet cinsel içerikli ürün, 1 adet tarihi eser, 90 adet sahte plaka, 2 adet sahte belge, 1 adet sahte para ele geçirilmiştir. Terör örgütüne üye olmak suçundan 2 şahsa, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 şahsa işlem yapılmıştır." - SAMSUN