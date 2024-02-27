Samsun'da 20 Bin Liralık Demir Hırsızlığı Olayında Bir Kişi Tutuklandı

Samsun'da bir inşaattan 20 bin liralık demir hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.G.'ye ait 20 bin lira değerindeki demirleri inşaattan çaldıkları iddia edilen 3 kişi kayıplara karıştı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda olayla ilgili A.K.'yi (23) yakalanarak gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Firarda olan 1'i 18 yaşından küçük 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor. - SAMSUN