Samsun'da 18 Bin 998 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 18 bin 998 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde T.Ç. ve O.Ç. isimli şahısların ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 18 bin 998 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN