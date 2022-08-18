Son Dakika | Saman balyalarındaki yangın korkuttu 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde besihane önünde yığılı saman balyalarında çıkan yangın, muz seralarına ulaşmadan söndürüldü. Antalya'nın Manavgat ilçesinde besihane önünde yığılı saman balyalarında çıkan yangın, muz seralarına ulaşmadan söndürüldü. Yeniköy Mahallesi Göl mevkiinde İsmet Balık'ın hayvanlarının bulunduğu besihanenin önündeki yığılı balyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi çiftlik sahipleri ve çalışanları yaptı. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda muz seralarına ulaşmadan söndürüldü. Yanan saman balyaları traktörle dağıtılırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangında yaklaşık 100 civarında saman balyasının yandığı öğrenildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Yeniköy Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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