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Sakaryaspor'un Eski Başkanına Tokat Atan Sanıklara 18 Yıl Hapis Talebi

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Sakaryaspor'un eski başkanı Gökhan İn'e tokat atan sanıklar hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından toplamda 18 yıl hapis cezası talep edildi. Dava 28 Kasım'da devam edecek.

Sakaryaspor'un eski başkanına tokat atıp kayda alan sanıklar hakkında 18 yıl hapis talebi

SAKARYA - Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin 2. Ağır Ceza Mahkemesine celse arasında gönderilen mütalaada, 1'i tutuklu 2 sanık hakkında "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Kişisel verilerin kaydedilmesi", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 18 yıl 3'er aya kadar hapis cezası talep edildi.

Eski Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu H.C.Ş. tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde tokat atan H.C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ. yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri sonrasında 2 şahıs "Yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, şüpheli S.İ. daha sonra tahliye edilmişti. Bahse konu olan olaya ilişkin Gökhan İn, Sakarya Adliyesi'ne giderek kendisine tokat atan H.C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ.'den şikayetçi olmuştu. Konuya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheliler H.C.Ş. ve S.İ. hakkında "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3'er aya, "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3'er yıla, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası istenildi. Sanıklar 12 Kasım Salı günü 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık H.C.Ş., tutuksuz sanık S.İ. ve müşteki Gökhan İn ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada sanıklar da dinlenildi. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve mütalaayı hazırlamak için süre verilmesini talep etmişti. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki savunmasını hazırlamaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı 28 Kasım tarihine erteledi.

Mütalaa hazırlandı

Celse arasında duruşma savcısı tarafından 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen mütalaada, H.C.Ş. ve S.İ.'nin, Gökhan İn'e yönelik 150 bin lira ödemesi tehdidinde bulundukları eylemlerin 'yağmaya teşebbüs' suçunu oluşturduğu ifade edildi. Gökhan İn'e atılan tokadın 'yağma' suçu unsuru olduğu belirtilen mütalaada, "Suçun birden fazla kişi tarafından konutta ve gece vakti işlenmesi nedeniyle 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçunu oluşturmuştur. Sanıkların katılandan belli davranışları sergilemesini isteyerek video kaydına almaları eyleminin, geçerli rıza bulunmadığından ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedeni sayılamayacağından eylem 'kişisel verilerin kayda alınması' suçunu oluşturmuştur" ifadelerine yer verildi. Mütalaada ayrıca, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması karşısında sanıkların, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve yayma' suçunu işledikleri belirtildi.

Sakaryaspor'un Eski Başkanına Tokat Atan Sanıklara 18 Yıl Hapis Talebi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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