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Sakarya haber... Sakarya'da 3 kilogram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Sakarya haber... Sakarya'da 3 kilogram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Sakarya haberleri: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve 3 kilogram kubar esrar ile 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve 3 kilogram kubar esrar ile 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri il genelinde uyuşturucu operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kocaali ilçesi Kestanepınarı Mahallesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. S.D. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 kilogram kubar esrar ile 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kocaali Sakarya 3. Sayfa Haberler

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