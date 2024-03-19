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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise, 675 gram sentetik uyuşturucu, 50 mililitre sıvı amfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 305 dolar ile 26 bin 970 lira ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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