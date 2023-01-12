Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Taraklı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulucami Mahallesi'nde yaşayan H.Y.'nin ikametinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imali, ticareti, kaçak alkol yapımı ve satışı, içerisine kıyılmış tütün doldurarak makaron satışı yaptığına dair duyum aldı. Harekete geçen ekiplerce şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda; 60 gram kubar esrar, 40 litre etil alkol, 4 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 111 adet tabanca fişeği, 10 bin 120 adet dolu makaron, 57 bin 60 adet boş makaron ve 1 adette ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Taraklı Sakarya 3. Sayfa Haberler

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