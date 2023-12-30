Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Sahilde Bir İşletme Yangında

Güncelleme:
Abone Ol

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan bir işletme yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan bir işletme alev topuna döndü.

Doğu Karadeniz Caddesi üzeri sahil kısmında bulunan bir işletmede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, işletme kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğu Karadeniz İtfaiye Sakarya İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title