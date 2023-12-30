Sakarya'da Sahilde Bir İşletme Yangında
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan bir işletme yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan bir işletme alev topuna döndü.
Doğu Karadeniz Caddesi üzeri sahil kısmında bulunan bir işletmede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, işletme kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA