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Sakarya'da Park Eden Sürücüye Arkadan Çarpan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde park eden bir sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde park ettiği aracından inen sürücü, başka bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Eşme Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Nejdet Uzun isimli sürücü, kullandığı otomobili yol kenarına park edip aracından indi. Bu esnada arkadan gelen başka bir otomobil Uzun'a ve aracına çarptı. Ağır yaralanan Uzun, sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Geyve 3.Sayfa Güncel Haberler

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