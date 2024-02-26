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Sakarya'da mısır yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan mısır yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, dorsedeki mısırlar çevreye savruldu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan mısır yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, dorsedeki mısırlar çevreye savruldu.

Kaza, Taraklı-Göynük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük istikametinde ilerlemekte olan Ö.Ç. (31) idaresindeki 41 BK 668 plakalı mısır yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan tır, yol kenarına devrildi. Sürücü yaralanırken, dorsede bulunan mısırlar ise yola ve tarlaya döküldü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yaralı sürücü araç içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ö.Ç, hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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