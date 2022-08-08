Sahilde kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahilde kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu

Sahilde kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, 3 saat sonra bulundu.

 - Güncelleme:

Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, 3 saat sonra bulundu.

Kadriye Turizm Merkezi, ailesiyle denize girmek için sahile gelen 4 yaşındaki Berat Pırtık bir anda kayboldu. Ailesi ise panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri denizden destek verdi.

Üç saat sonra bulundu

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonrasında küçük Berat'tan sevindirici haber geldi. Bir otelin su sporları bölümüne gittiği öğrenilen çocuk ailesine teslim edildi. Güzel haberi alan baba ise çocuğuna kucağına alarak gözyaşı döktü. Olay sonrası polis anne ve babayı ifadesini almak için emniyete götürdü.

"Allah ailesine bağışladı"

Arama çalışmalarına katılan bir genç, "Çocuk sahildeydi, kayboldu. Yaklaşık 3 saat aradık, bulamadık. Sağ olsun arkadaşlar buldu. Çok sevindik. Allah ailesine bağışladı" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Antalya Çocuk 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title