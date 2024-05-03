Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rize'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 4 şahsın üst ve araç aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 parça halinde toplam ağırlığı 75,53 gram sentetik cannobinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan M.Ş.Y. ve Z.K. isimli şahıslar yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE