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Rize Ardeşen'de Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın yapılan müdahaleler sonucunda söndürüldü. Yangın, Ardeşen İlçesi Akkaya köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının neden çıktığını araştırıyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın yapılan müdahaleler sonucunda söndürüldü.

Yangın, Ardeşen İlçesi Akkaya köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahmi Şamlıoğlu'na ait 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangını fark edenler durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. Yapılan ihbarın üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmaların ardından yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının neden çıktığını araştırıyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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