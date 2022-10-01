Refüje çıkan otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak kaza yapan araçta, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak kaza yapan araçta, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil savrularak refüje çıktı. Kaza sonucu otomobilde büyük maddi hasar oluşurken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Refüje çıkan otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.