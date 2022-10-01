Üye Girişi
Haberi Paylaş

Refüje çıkan otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Refüje çıkan otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak kaza yapan araçta, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak kaza yapan araçta, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil savrularak refüje çıktı. Kaza sonucu otomobilde büyük maddi hasar oluşurken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title