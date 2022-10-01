Refüje çıkan otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri
Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak kaza yapan araçta, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak kaza yapan araçta, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil savrularak refüje çıktı. Kaza sonucu otomobilde büyük maddi hasar oluşurken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa