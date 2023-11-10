Polisten vatandaşa broşürlü uyarı

Erzurum'un Tortum ilçesinde polis vatandaşları dolandırıcılık ve benzeri olumsuz durumlar için dikkatli davranmaları konusunda broşürlü çalışma ile uyardı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde polis vatandaşları dolandırıcılık ve benzeri olumsuz durumlar için dikkatli davranmaları konusunda broşürlü çalışma ile uyardı.

Tortum İlçe Emniyet Amirliği tarafından dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında ilçe merkezinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının panolarına uyarıcı amaçlı olarak gerekli broşürler asıldı. Kıraathanelerde ve pazar yeri gibi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde broşür dağıtan polis, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları, yabancı numaralardan gelen mesaj içeriklerini açmamaları, tanımadıkları numaralardan gönderilen linkleri açmamaları, alım satım işlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Emniyet güçleri, Tortum Belediyesinin elektronik reklam panosunda farkındalık oluşması ve daha çok vatandaşa ulaşabilmek için broşürlerin görüntüleri paylaştı. - ERZURUM