Polis tek tek uyardı Sivas'ta boğulma vakalarının önüne geçmek isteyen polis ekipleri vatandaşları tek tek uyardı. Sivas'ta boğulma vakalarının önüne geçmek isteyen polis ekipleri vatandaşları tek tek uyardı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çok sayıda kişi serinlemek ve yüzmek amacıyla girdikleri baraj, gölet, akarsu ve sulama kanallarında boğularak hayatını kaybediyor. Bu çerçevede boğulma vakalarının önüne geçmek isteyen Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kolları sıvadı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kentte boğulma tehlikesinin yaşanabileceği alanlara giderek vatandaşları tek tek uyardı. Boğulma tehlikesinin yaşanabileceği bölgelerdeki tesis yetkilileri ile yaz aylarında kurs gören öğrencilere boğulma ve genel güvenlik konusunda bilgilendirme yapıldı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivas 3. Sayfa Haberler

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