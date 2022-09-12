Son dakika haber... Piyasaya uyuşturucu madde sürmek isterken yakayı ele verdiler: 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... İstanbul'dan aldıkları sentetik hap ve esrarı Kastamonu'nun Tosya ilçesine getirerek piyasaya sürmek isteyen 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul'dan aldıkları sentetik hap ve esrarı Kastamonu'nun Tosya ilçesine getirerek piyasaya sürmek isteyen 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın İstanbul'dan satın aldıkları uyuşturucu maddeyi Kastamonu' nun Tosya ilçesine getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla F.K. ve H.Ç. isimli şahıslar, İstanbul'da geldikleri araçta yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların aracında yapılan aramalarda 2 bin 168 adet sentetik hap, 3 gram kubar esrar, 2 adet tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Sedat Ağacıkoğlu - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Jandarma İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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