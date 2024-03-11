Pınarhisar'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada, bir kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattığı belirtildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 34 BC 2446 plakalı Mercedes marka kamyon,, Pınarhisar çevreyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ