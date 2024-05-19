Üye Girişi
Haberler

Pendik'te otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 4 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te meydana gelen kazada bir otomobil ile ticari taksi çarpıştı ve 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te bir otomobil ile ticari taksinin karıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay 01.30 sıralarında Kurtköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım Beyazıt Caddesi'nden gelen 34 GNU 748 plakalı otomobil ile Orhanlı Caddesi'nden gelen 34 TDY 06 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışma sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekiplerin inceleme çalışmalarının ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Pendik Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

 Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title