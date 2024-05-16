Üye Girişi
Haberler

Pendik'te Miras Anlaşmazlığı: Kardeş Güvenlik Kameralarını Kırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te yaşanan miras paylaşımı anlaşmazlığı nedeniyle aile apartmanında oturan iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kardeş, diğerinin binaya taktırdığı güvenlik kameralarını kırdı. Olay anları güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te aile apartmanında oturan iki kardeş ile aileleri, iddiaya göre miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Kardeşlerden biri diğerinin binaya taktırdığı güvenlik kameralarını kırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Pendik'te yaşanan olayda, aile apartmanında yaşayan iki kardeş ve aileleri miras paylaşımı nedeniyle tartıştı. Sonlanmayan tartışmalar nedeniyle kardeşlerden biri, diğer kardeşinin binanın çeşitli yerlerine taktırdığı güvenlik kameralarını sopa ile vurarak kırdı. Ayrıca o anlarda taraflar arasında sözlü tartışma da yaşandı. Şahsın kameraları kırdığı anlar güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Pendik Miras Olay Güvenlik Güvenlik Kamerası 3.Sayfa Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title