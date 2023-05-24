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Park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki bir kamyona arkadan çarpan otomobil sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki bir kamyona arkadan çarpan otomobil sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre G.A.A., idaresindeki 06 CYB 82 idaresindeki otomobilin kontrolünü Banaz'ın girişinde kontrolünü kaybederek park halindeki 42 CGJ 86 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü G.A.A. ekiplerce Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Banaz Uşak 3. Sayfa Haberler

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