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Park halindeki araç alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki araç alev topuna döndü Elazığ'da park halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Park halindeki araç alev topuna döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da park halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan bir otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yapıldı.

Park halindeki araç alev topuna döndü

Park halindeki araç alev topuna döndü

Park halindeki araç alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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